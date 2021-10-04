بسبب اليوتيوبرز أنس وأصالة... إنتقادات حادة لملحم زين

حرص اليوتيوبر السوري أنس مروة على تحقيق أحد أحلام زوجته أصالة المالح بمناسبة يوم ميلادها الـ26، من خلال دعوة النجم ملحم زين للحضور ومفاجأتها.

ورغم ان النجم اللبناني معروف بتواضعه وتلقائيته مع محبيه وجمهوره إلا أن حضوره لمكان تواجد أصالة في أحد الاماكن في دبي عرضه للكثير من الانتقادات القاسية والتعليقات التي اعتبرت انه "أهم من هذا التصرف"، وولفت البعض الى ان "تصرفه يقلل من نجوميته فهو نجم مهم وضمن الصف الأول في العالم العربي كيف ينصاع لطلب يوتيوبرز".

ووثق أنس لحظة دخول النجم اللبناني وفدم أغنية عيد الميلاد للشابة التي عبّرت عن صدمتها بمجرد رؤيتها ملحم وفرحتها الكبيرة بهذا اللقاء العفوي وبدت في غاية السعادة، ومن بعدها استمع ملحم لأغنية أصالة الجديدة وشجعها على الاستمرار.