فنون ومشاهير

هكذا وصفت رحمة رياض شعورها كأول فنانة عراقية تغني في السعودية

Lebanon 24
04-10-2021 | 14:00
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تحدثت الفنانة العراقية، رحمة رياض، عن شعورها كأول فنانة عراقية تقف على مسرح جدة وتغني للجمهور السعودي، واصفة ما كانت تشعر بأنها كانت "مرعوبة".
وقالت رياض، في مقابلة تلفزيونية إن أحداثاً وكواليس واكبت رحلتها تلك قبل وصولها إلى السعودية، مضيفة أن اسمها وزوجها أليكس علوم كان به خطأ في "الفيزا".
وأردفت رياض، التي أحيت حفلاً جماهيرياً كبيراً ضمن حفلات صيف جدة نهاية اب الماضي، أنها وزوجها تخلفا عن الرحلة المخصصة لهما حينها، معقبة بأنهما لحقا برحلة أخرى، بعد جهود كبيرة من هيئة الترفيه السعودية لإنهاء الأزمة التي سبقت الحفل بيوم. وبينت أنها كانت تطمح لأن تكون من بين النجوم والنجمات العرب الذين أحيوا حفلات في السعودية، معقبة بأنها عندما وصلت إلى جدة أحيت حفلاً جماهيرياً، تراه الأهم والأقوى في مشوارها بتلك الجماهيرية، على الرغم من إحيائها حفلاً جماهيرياً في العراق سابقاً، لكنه بلدها عكس دولة خليجية كالسعودية.
وأشارت رحمة رياض إلى أنها تعاقدت على الظهور في الموسم الثاني كعضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب "عراق أيدول 2"، مبينة أن ذلك التعاقد لا تعتبره رداً على من استهان بنجوميتها وموهبتها وصغر سنها، عندما ظهرت في الموسم الأول.
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