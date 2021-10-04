جورج كلوني​ يحضر العرض الأول لـ The Tender Bar

حضر النجم العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين كلوني العرض الأول لفيلم The Tender Bar في لوس أنجلس.ونشرت صحيفة "ديلي ميل البريطانية" صور الحفل وقد تأنق النجم البالغ من العمر 60 عاماً ببدلة إلى جانب زوجته منذ 7 سنوات، أمل، التي تألقت بفستان جميل باللونين الأبيض والأسود.وحضرت أيضاً الحفل النجمة العالمية جنيفر لوبيز، ونجم العمل بِن أفليك الذي التقط الصور مع كلوني منتج ومخرج الفيلم هو يعتمد على مذكرات عام 2005 التي تحمل الاسم نفسه للمؤلف جيه آر مورينجر.وتدور قصة الفيلم حول صبي نشأ في لونغ آيلاند يحاول تقفي شخصية والده وذلك بين الرعاة السكارى في حانة عمه تشارلي، فيما تكافح والدة الطفل لإيصال ابنها لمستقبل أفضل عبر مغادرة منزل والدها المتهدم.