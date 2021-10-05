فنون ومشاهير

بعد شقة فاتن حمامة... بيع مجوهرات هذه النجمة بالمزاد العلني

Lebanon 24
05-10-2021 | 04:00
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لم تكد تمضي أيام قليلة على الإعلان عن بيع شقة الفنانة فاتن حمامة بالمزاد العلني حتى فوجئ الوسط الفني بإعلان من إحدي صالات المزادات العالمية عن طرح مجموعة من المجوهرات الشخصية النادرة للفنانة الراحلة هند رستم في مزاد عالمي، يوم 10 تشرين الثاني المقبل، وقبل ذلك تعرض المجموعة في دبي بداية من اليوم 4 وحتى 7 تشرين الأول الجاري.

واشتهرت هند رستم بشغفها بجمع المجوهرات والحصول على القطع من جميع أنحاء العالم من خلال محل المجوهرات المفضل لها في القاهرة، بالإضافة إلى تصميم عدد من القطع المميزة.

كما شاركت هند أيضاً بشكل منتظم في المزادات، حيث كانت تبحث عن الأحجار الكريمة المفضلة لديها - الماس والياقوت - وسط التحف المنتقاة.

وقبل المزاد، سيعرض سوار من الألماس والزمرد وقلادة رائعة وزوج من الأقراط المرصعة بالماس من تصميم ديفيد ويب في قلب دبي.

تعد الفنانة هند رستم (1929-2011) من أشهر وجوه السينما المصرية والعربية في عصرها الذهبي، ولعبت أدوار البطولة في أكثر من ثمانين عملاً سينمائياً ولطالما عبّرت عن قوة المرأة، وأصبحت رمزاً عربياً جريئاً للنسوية والاستقلال.

لُقبت هند رستم بمارلين مونرو الشرق الأوسط، نظراً لتشابه الأدوار التي لعبتها مع أدوار النجمة الأمريكية، علاوة على الشعر الأشقر والملابس الجريئة والأنيقة.

وبعد اعتزالها في ذروة حياتها المهنية عام 1979، اشتهرت برفضها مبالغ كبيرة لتروي قصة حياتها، حتى ظلت لغزاً محيراً.
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