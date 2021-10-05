فنون ومشاهير

لمحبي مسلسل "للموت".. اليكم أبرز أحداث الجزء الثاني وهذا موعد العرض (صور)

Lebanon 24
05-10-2021 | 08:00
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نشرت الممثلة ليليان نمري الصور الأولى من بداية تصويرمشاهد الجزء الثاني من مسلسل "للموت"، والواضح أن ليليان نمري ستشارك سكان الحي الشعبي الذين يتصلون بصلة بالبطلتين ماغي بو غصن، ودانييلا رحمة وعُلم أيضاً أن نمري تدير عصابة داخل الحي وستقوم بدور معقد جداً كُتب خصيصاً لها بحسب ما أعلنت الممثلة ماغي بو غصن عند سؤالها عن مشاركة نمري في الجزء الثاني من "للموت".

وبحسب بعض المعلومات، فإن اللوك الذي ستظهر به ليليان نمري يشكل مفاجأة بالنسبة لجمهورها الذي لم يألفها بمثل هذه الأدوار.
 
 
 


المشاهد الأولى صُوّرت في الحي الشعبي الذي يشغله أحمد الزين ورندة كعدي وختام اللحام، والتقطت ليليان نمري معهم مجموعة من الصور التي نشرتها على صفحتها لمواقع التواصل الاجتماعي.

أمام "للموت" ما لا يقل عن ستة أشهر لإنهاء التصوير وبداية العرض، وهذا بحد ذاته سيمكّن المسلسل من تجاوز معظم العثرات وإنهاء التصوير مبكراً ليتسنى لفريق العمل أخذ الوقت في المونتاج والتسليم للعرض بداية نيسان المقبل.
المصدر: نواعم
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