لمحبي مسلسل "للموت".. اليكم أبرز أحداث الجزء الثاني وهذا موعد العرض (صور)

نشرت الممثلة ليليان نمري الصور الأولى من بداية تصويرمشاهد الجزء الثاني من مسلسل "للموت"، والواضح أن ليليان نمري ستشارك سكان الحي الشعبي الذين يتصلون بصلة بالبطلتين ماغي بو غصن، ودانييلا رحمة وعُلم أيضاً أن نمري تدير عصابة داخل الحي وستقوم بدور معقد جداً كُتب خصيصاً لها بحسب ما أعلنت الممثلة ماغي بو غصن عند سؤالها عن مشاركة نمري في الجزء الثاني من "للموت".وبحسب بعض المعلومات، فإن اللوك الذي ستظهر به ليليان نمري يشكل مفاجأة بالنسبة لجمهورها الذي لم يألفها بمثل هذه الأدوار.