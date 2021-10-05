ماذا حصل مع جويس عقيقي مباشرة على الهواء؟.. شاهدوا الفيديو!

تعرضت مراسلة قناة الـ"أم تي في" جويس عقيقي لموقف طريف خلال تقديمها رسالتها المباشرة صباح اليوم. فحين حاولت إحدى السيّدات العبور من أمامها خلال رسالتها، توجهت إليها عقيقي بالقول "عفوا مدام نحنا على الهواء"، لتجاوبها السيّدة "استاذة". فردت عليها مراسلة الـ"أم تي في" "إذا عيطلك مدام بكون هنتك؟"