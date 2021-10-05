إبنة وائل كفوري في المدرسة...هل تشبهه؟ (صورة)

نشرت أم إبنتي وائل كفوري أنجيلا بشارة صورة لإبنتها ميشيل في أول يوم دراسي لها، وهي تبدو متحمسة للعودة الى المدرسة، وذلك على خاصية ستوري في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". فهل تشبه ميشيل والدها؟