24
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
إبنة وائل كفوري في المدرسة...هل تشبهه؟ (صورة)
Lebanon 24
05-10-2021
|
12:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت أم إبنتي وائل كفوري أنجيلا بشارة صورة لإبنتها ميشيل في أول يوم دراسي لها، وهي تبدو متحمسة للعودة الى المدرسة، وذلك على خاصية ستوري في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". فهل تشبه ميشيل والدها؟
مواضيع ذات صلة
مفاجأة آخر الصيف.. هيفا وهبي ووائل كفوري معاً!
Lebanon 24
مفاجأة آخر الصيف.. هيفا وهبي ووائل كفوري معاً!
06/10/2021 00:41:30
06/10/2021 00:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة رومنسية.. هكذا احتفلت شانا عبود حبيبة وائل كفوري بعيد ميلاده (فيديو)
Lebanon 24
بطريقة رومنسية.. هكذا احتفلت شانا عبود حبيبة وائل كفوري بعيد ميلاده (فيديو)
06/10/2021 00:41:30
06/10/2021 00:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري نسي عيد ميلاده ويسأل :"لمن قالب الحلوى؟".. وهذا عمره (فيديو)
Lebanon 24
وائل كفوري نسي عيد ميلاده ويسأل :"لمن قالب الحلوى؟".. وهذا عمره (فيديو)
06/10/2021 00:41:30
06/10/2021 00:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تقصف جبهة إعلامية لبنانية: "تاركين مشاكل البلد وبالكن كيف حبلت!
Lebanon 24
أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تقصف جبهة إعلامية لبنانية: "تاركين مشاكل البلد وبالكن كيف حبلت!
06/10/2021 00:41:30
06/10/2021 00:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشيل
وائل كفوري
تابع
الأكثر قراءة
اليكم سعر" تنكة زيت الزيتون" مع افتتاح "البورصة"
Lebanon 24
اليكم سعر" تنكة زيت الزيتون" مع افتتاح "البورصة"
02:15 | 2021-10-05
05/10/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الطوابير" عادت من جديد
Lebanon 24
"الطوابير" عادت من جديد
06:23 | 2021-10-05
05/10/2021 06:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ هام إلى اللبنانيين عن المحروقات.. إليكم سعرها الجديد المتوقع
Lebanon 24
خبرٌ هام إلى اللبنانيين عن المحروقات.. إليكم سعرها الجديد المتوقع
14:00 | 2021-10-05
05/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 5 أبراج وفرص لا تتكرر قبل نهاية العام.. من هو الأوفر حظاً؟
Lebanon 24
مواليد 5 أبراج وفرص لا تتكرر قبل نهاية العام.. من هو الأوفر حظاً؟
02:00 | 2021-10-05
05/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دماغهم لا تنام.. مواليد 5 أبراج تعاني من التفكير المفرط فهل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
دماغهم لا تنام.. مواليد 5 أبراج تعاني من التفكير المفرط فهل أنت من بينهم؟
08:00 | 2021-10-05
05/10/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2021-10-05
ميرهان حسين تطلّ بالمنديل (صور)
14:00 | 2021-10-05
هذه الطفلة أصبحت نجمة عربية جميلة.. خمّنوا من هي
13:02 | 2021-10-05
بعد توقف مواقع التواصل الاجتماعي... هذا ما أعلنته كارول سماحة
12:55 | 2021-10-05
إبن نينا عبد الملك يخطف القلوب (فيديو)
11:00 | 2021-10-05
بعد غياب طويل.. مي عز الدين في أحدث صورة لها
08:32 | 2021-10-05
صورة لـ إليسا من الـ1993 تُثير جدلا على التواصل الاجتماعي: "الله يلعن الي اخترع التجميل"
فيديو
الهند تطرح سيارة أنيقة واقتصادية بأسعار منافسة جدا! (فيديو)
Lebanon 24
الهند تطرح سيارة أنيقة واقتصادية بأسعار منافسة جدا! (فيديو)
11:00 | 2021-10-05
06/10/2021 00:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
01:00 | 2021-10-04
06/10/2021 00:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
06/10/2021 00:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact