فنون ومشاهير

إبنة وائل كفوري في المدرسة...هل تشبهه؟ (صورة)

Lebanon 24
05-10-2021 | 12:48
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نشرت أم إبنتي وائل كفوري أنجيلا بشارة صورة لإبنتها ميشيل في أول يوم دراسي لها، وهي تبدو متحمسة للعودة الى المدرسة، وذلك على خاصية ستوري في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". فهل تشبه ميشيل والدها؟
 
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ميشيل

وائل كفوري

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