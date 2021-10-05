فنون ومشاهير

إبن نينا عبد الملك يخطف القلوب (فيديو)

Lebanon 24
05-10-2021 | 12:55
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أطلت الفنانة اللبنانية نينا عبد الملك عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، بفيديو مع إبنها الذي لفت الأنظار بجماله.
 
وعبرت نينا عن انزعاجها من عدم إيجادها قطع ملابسها المبعثرة في كل مكان. ولفت الأنظار زوجها في الفيديو، وهو يطلب منها البكاء بسبب الحالة التي تمرّ بها.
وأشار المتابعون إلى التعب الذي يظهر على وجه نينا عبد الملك، وحرصها على الاهتمام بابنها، وقالت نينا: "هذه هي تضحية الأمومة".
وتحدثت نينا عن استعداداتها لاستقبال طفلها الثاني قبيل بلوغها الشهر التاسع من الحمل، ويظهر في الفيديو زوجها حسان الشيخ وهو يعقب على تذمر نينا المستمر من التحضيرات الكثيرة التي تتوجب عليها في هذه الفترة.
 
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