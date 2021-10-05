فنون ومشاهير

بعد توقف مواقع التواصل الاجتماعي... هذا ما أعلنته كارول سماحة

Lebanon 24
05-10-2021 | 13:02
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أعربت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن سعادتها بعد توقف عدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن العمل يوم أمس لـ 7 ساعات، مشيرة إلى أن الإنسان بحاجة إلى هذا الأمر، معتبرة أن كل المشاعر اليوم باتت مزيفة.
وكتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "شو حلوة الإستراحة من مواقع التواصل الإجتماعي، وخاصة واتساب، أنا مستعدي إرجع لورا وعيش بأي عصر قبل إلإنترنت".
وتابعت كارول بتدوينتها: "حاسي اليوم إني عايشة بزمن ناشف مزيف و مشاعرو اصطناعية وأسوأ ما في انو مغتصب لحرية الإنسان".
 
 
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