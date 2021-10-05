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فنون ومشاهير
كارمن بصيبص: ممتنّة لـ "عروس بيروت"
Lebanon 24
05-10-2021
|
23:00
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انطلقت قبل أيام أولى حلقات مسلسل "البريئة" الذي تخوض من خلاله الممثلة كارمن بصيبص أولى تجاربها في الدراما القصيرة عبر منصة "شاهد" الإلكترونية، ومنذ الحلقة الأولى نجحت كارمن بشخصية "ليلى" في أن تجذب الجمهور لمتابعة أسرارها التي ستكشفها حلقات المسلسل.
وذكرت أن "علاقة "ليلى" و"هادي" زوجها هو الحبكة التي يدور حولها المسلسل، لافتة إلى أنها ممتنة جدا لـ "عروس بيروت"، وأنها كانت تبحث بعد هذا العمل الضخم عن دور يشبع رغبة فنية بداخلها"، مشيرة الى أن "لوك "ليلى" الذي ستظهر به في معظم حلقات المسلسل هو لوك امرأة خرجت من الحبس بعد مرور ثماني سنوات، كل ما يشغلها إثبات براءتها والعثور على ابنتها الوحيدة، لذلك فهي تبدو في حالة سيئة جدا، وساعدها المخرج رامي حنا في تحديد ملامح الشخصية".
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