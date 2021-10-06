"No Time To Die" يجني أعلى إيرادات منذ كورونا

قالت شركة "يونيفرسال بيكتشرز" إن أحدث أفلام جيمس بوند حصد 121 مليون دولار على مستوى العالم، بعد بدء عرضه في مطلع هذا الأسبوع.وحصد فيلم "No Time To Die" أو "لا وقت للموت" 35 مليون دولار في دور العرض البريطانية والأيرلندية، وهي أعلى إيرادات هناك منذ تفشي وباء "كورونا"، وأعلى فيلم ضمن سلسلة جيمس بوند على الإطلاق يحقق إيرادات على مدى 3 أيام في عطلة نهاية الأسبوع بالمملكة المتحدة وأيرلندا.وتأجل عرض الفيلم، الذي يمثل الظهور الخامس والأخير للممثل دانيال كريغ في دور العميل السري البريطاني إلى جانب ليا سيدو، 3 مرات منذ تاريخ إطلاقه، الذي كان مقررا في أبريل 2020 بسبب الجائحة.وحقق الفيلم 121 مليون دولار دون أن يعرض في الصين، أكبر سوق للأفلام بالعالم، وهو أول فيلم من "هوليوود" تزيد إيراداته على 100 مليون دولار في زمن الوباء، ومن المقرر أن يبدأ عرضه بالصين نهاية أكتوبر.