فنون ومشاهير

"ولعت" بين أنجيلا بشارة وانجي خوري.. والسبب وائل كفوري! (فيديو)

Lebanon 24
06-10-2021 | 02:00
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هاجمت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري، انجي خوري والسبب صُورة.

 

إنجي خوري كانت منذ فترة قد شاركت صُورة لها برفقة وائل كفوري من إحدى الحفلات، وأثارت الصُورة وبحسب المواقع الفنية غضب طليقته أنجيلا بشارة والتي قررت بدورها رفع دعوى تشويه سمعة ضد إنجي خوري.

 

إنجي بدورها قررت الرد على بشارة بفيديو قالت فيه: "أنجيلا حياتي ما كون أنا سبب طلاقك كمان؟ ح تلجأي للقضاء؟… مش معقول الغيرة مستحيل...بس تعرفي لو أنا محلك كنت مش بس حسيت بالغيرة كنت فقعت ومتت"!

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الجمهور بدوره أطلق عدة تعليقات على الخلاف كان منها: "ليش قضاء يعني شو ممنوع الناس تتصور معاه ؟ بعدين مش نفسها الي تقول ان ما بيعطي ولادو مصروف ؟ والله هي اللي تشوه السمعه مش انجي"...

 

وتابع آخر: "هي متسلقة بدا تنشهر عحساب الناس من عقلك وائل بدو يطلع فيكي".. وجاء في تعليق أحدهم "طيب هي طليقته مو زوجته ان شاء الله لو يصاحب مايا خليفه انتي شو موجعك"..وتابع أحدهم "انجي وغيرها حالها حال المعجبين ليه تشويه سمعة ؟؟ وائل كفوري فنان كبير ويامكثر الصور والتصوير".

 

 

المصدر: البوابة
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