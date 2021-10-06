بعدما تغزلت به إحدى الفنانات.. إليكم ردّ فعل زوجة معتصم النهار (فيديو)

انتشر مؤخرا مقطع فيديو يجمع بين الفنانة حورية فرغلي وهي تتغزل بالممثل السوري معتصم النهار، في كواليس الموريكس دور.

في مقطع الفيديو، تظهر حورية فرغلي وهي تقول لمعتصم النهار: "كلمني والنبي... عاكسني".

وقال معتصم في لقاء لبرنامج "ET بالعربي" أن الفنان لا يركز على مثل هذه المواضيع التي ينتبه لها الجمهور لافتاً إلى أنها تفاصيل لا داعي لها وليست موجودة.

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وعن غيرة زوجته عليه قال معتصم: "بالتأكيد لين حبيبتي تغار من محبة المعجبين ولكنها لا تغار من عدم ثقتها بي وأقول لها أحبها جداً".

وأكد معتصم أنه لا ينزعج من ملاحقة محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأضاف: "هذا الأمر يسعدني وأحس بمحبة الجمهور ولهفته لمتابعتي ولكن في بعض الأحيان التفاصيل الدقيقة التي تخفى على الفنان نفسه لا أحس أن لها داعي أو أن تكون سكوب".