بطريقة طريفة... دنيا بطمة توثق اليوم الأول لابنتها في المدرسة

شاركت الفنانة دنيا بطمة متابعيها ومتابعي ابنتها غزل مجموعة من الصور للطفلة بملابس المدرسة، لتوثق من خلالها حماس الأخيرة ونشاطها في يومها الاول في العام الدراسي الجديد.

ونشرت دنيا عبر حساب ابنتها على تطبيق انستغرام مقطع فيديو يوثق لحظة وصولها الى المدرسة مع الحقيبة الكبيرة وحقيبة الطعام، وكانت ترتدي اللباس الخاص بالمدرسة، وبدت في غاية البراءة وهي تودع والدتها قبل أن تأخذها المعلمة وتبدأ مرحلة جديدة من طفولتها.