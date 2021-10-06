فنون ومشاهير

هيفا وهبي تذكّر بأن الحياة الاسرية لا تحتاج مواقع التواصل.. واعلامي لبناني يرد: سألت عن بنتا؟

Lebanon 24
06-10-2021 | 04:00
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بعد الهلع الذي عاشه مستخدمو الانترنت عقب تعطّل وسائل التواصل الاجتماعي لساعات عالمياً منذ يومين، أعادت الفنانة هيفا وهبي تصويب البوصلة من خلال تحديد الأولويات والتذكير بأن الحياة الأسريّة هي الأهم.

 

وغرّدت هيفا عبر تويتر قائلة: "الحياة الاسرية لا تحتاج مواقع التواصل"، وأشاد المتابعون بتغريدتها الذكية.

 

تويت هيفا يبدو انه استفز الإعلامي ايلي باسيل الذي أعاد نشره عبر حسابه على انستغرام وعلق عليه بالسؤال ما إذا كانت هيفا تسأل عن ابنتها زينب فياض.

 

ومن المتعارف عليه ان هيفا لا ترى ابنتها زينب فياض ولا تواصل بينهما.

 

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