إيمي سمير غانم تنشر صورة خاصة جداً لوالدتها

نشرت الفنانة إيمى سمير غانم، عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، صورة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وهي ترتدي ملابس الإحرام، وعلقت على الصورة قائله: "بحبك".

ومنذ رحيل الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز وابنتهما إيمى دائمة نشر صور لهما من أعمالهما أو من ذكريات نادرة لهما ترفقها برسالة حزينة، حيث نشرت صورة لهما تطلب فيها من جمهورها الدعاء لها لتجاوز أزمتها الحالية التى تعيشها بعد وفاة والديها، حيث إنها تعانى من فترة صعبة بسبب رحيلهما.