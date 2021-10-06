نور عمرو دياب تعلن استقلاليتها عن والديها.. وتشتاق إلى هذه "الأكلة"



وأعلنت نور، خلال هذا الظهور، عن استقلاليتها عن والديها: عمرو وشيرين، المنفصلين منذ سنوات عدة، موضحة أنها اختارت طريقة حياتها المستقلة، والإنفاق على نفسها من خلال عائد عملها كخبيرة للموضة، لافتة إلى الاستقلال عن والديها على الصعيدين المادي والاجتماعي. أطلت نور عمرو دياب، ابنة النجم المصري عمرو دياب والنجمة المصرية شيرين رضا، في بث مباشر عبر حسابها في "إنستغرام"، تحدثت فيه مع جمهورها عن بعض أمورها الشخصية، لاسيما أنها أصبحت تحظى باهتمام الكثيرين، عقب إعلان خطبتها واستعدادها للزواج.وأعلنت نور، خلال هذا الظهور، عن استقلاليتها عن والديها: عمرو وشيرين، المنفصلين منذ سنوات عدة، موضحة أنها اختارت طريقة حياتها المستقلة، والإنفاق على نفسها من خلال عائد عملها كخبيرة للموضة، لافتة إلى الاستقلال عن والديها على الصعيدين المادي والاجتماعي.

وعقبت نور التي تحدثت باللغة العربية لأول مرّة بأنها تتكلم تلك اللغة جيداً، لكنها تفضل الحديث باللغة الإنجليزية حتى يفهمها الجميع، مشددة على أنها لم تلتقِ والدها عمرو دياب، منذ بدء جائحة "كورونا"، لكنها تتواصل بشكل دائم مع والدتها شيرين رضا.



وأكدت ابنة النجم المصري عمرو دياب أنها ستزور مصر، خلال العام القادم، حال انتهت من مهمة تأثيث منزلها الجديد في مصر، تمهيداً لانتقالها للحياة فيه برفقة خطيبها، فيما أشارت نور التي ظهرت وهي تأكل إلى أنها تشتاق كثيراً لأكلة "الكشري"، التي تعد من أكثر الأكلات الشعبية في مصر.

يذكر أن نور، ابنة الفنان عمرو دياب، تصدرت "ترندات" مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعد نشرها صور تقديم حبيبها لها خاتم الخطوبة، بعد إعلان خطوبتها. ويدعى خطيبها كيران وودرورد، وهو بريطاني ذو أصول أفريقية، مدرب لياقة بدنية، ويقيم في المملكة المتحدة، ويعمل في مجال تدريب "البوكسينغ"، كما أن لديه هواية التصوير الفوتوغرافي.