شبه كبير بين شيراز ويارا (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة غلاف ألبوم الفنانة اللبنانية يارا الذي حمل عنوان "ملّيت"، وقد بدت يارا في الصورة تشبه إلى درجة كبيرة الفنانة اللبنانية شيراز المقيمة في الإمارات العربية المتحدة.