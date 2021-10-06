فنون ومشاهير

إيفانكا ترامب بصورة رومانسية مع زوجها...(صورة)

Lebanon 24
06-10-2021 | 11:36
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رصدت عدسات الكاميرات صورة لإبنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إيفانكا ترامب أثناء قضائها عطلتها الصيفية مع زوجها جاريد كوشنر.
وظهر الزوجان بصورة رومانسية وهما يستمتعان بالشمس والهواء الصيفي.
 
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​إيفانكا ترامب

رومانسية

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