فنون ومشاهير

هل انفصلت جورجينا رودريغز عن كريستيانو رونالدو؟

Lebanon 24
06-10-2021 | 12:11
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بعد أن انتشر العديد من الشائعات حول انفصال عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، عن حبيبها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، عادت اليوم لتكشف حقيقة هذا الأمر، وذلك عبر صورة نشرتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
ونشرت رودريغيز صورة لها، برفقة أولادهما، وذلك بعد إعدادها لوجبة طعام لهم.
وعمدت جورجينا إلى مشاركة الصورة مع رونالدو، الذي لم يظهر معهم في الصورة.
 
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