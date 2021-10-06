23
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
تسريب صورة جريئة لـ الأميرة ديانا على البحر
Lebanon 24
06-10-2021
|
14:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأميرة ديانا وهي بثياب البحر على الشاطئ برفقة أحد الرجال.
واللافت في الصورة هو وضع الرجل يده على صدرها أمام الكاميرا، إذ تبيّن انه الأمير شارل.
مواضيع ذات صلة
الراقصة البرازيلية تلفت الأنظار على الشاطئ (صور)
Lebanon 24
الراقصة البرازيلية تلفت الأنظار على الشاطئ (صور)
07/10/2021 02:22:03
07/10/2021 02:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حملة تنظيف الشاطئ البتروني بالتعاون مع البلدية ومعهد العلوم البحرية
Lebanon 24
حملة تنظيف الشاطئ البتروني بالتعاون مع البلدية ومعهد العلوم البحرية
07/10/2021 02:22:03
07/10/2021 02:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة جريئة لميريام فارس على الشاطئ.. صور تكشف الكثير
Lebanon 24
إطلالة جريئة لميريام فارس على الشاطئ.. صور تكشف الكثير
07/10/2021 02:22:03
07/10/2021 02:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تواجه اليابان في نهائي كأس العالم للكرة الشاطئية
Lebanon 24
روسيا تواجه اليابان في نهائي كأس العالم للكرة الشاطئية
07/10/2021 02:22:03
07/10/2021 02:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الأميرة ديانا
الشاطئ
الأكثر قراءة
من هي الأبراج الأكثر حظاً في شهر تشرين الأول 2021 ؟ إليكم توقعات ماغي فرح
Lebanon 24
من هي الأبراج الأكثر حظاً في شهر تشرين الأول 2021 ؟ إليكم توقعات ماغي فرح
03:00 | 2021-10-06
06/10/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه أكثر الأبراج قساوة.. احذروا منها
Lebanon 24
هذه أكثر الأبراج قساوة.. احذروا منها
00:00 | 2021-10-06
06/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دقّت ساعة الحساب "حريريا"
Lebanon 24
دقّت ساعة الحساب "حريريا"
22:24 | 2021-10-05
05/10/2021 10:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تواجدهما معا مؤخراً.. هل إرتبط جوزيف عطية بالنجمة اللبنانية الشهيرة؟ (فيديو)
Lebanon 24
بعد تواجدهما معا مؤخراً.. هل إرتبط جوزيف عطية بالنجمة اللبنانية الشهيرة؟ (فيديو)
08:00 | 2021-10-06
06/10/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"انا الوزير ومش هيي بتحكمني"
Lebanon 24
"انا الوزير ومش هيي بتحكمني"
01:45 | 2021-10-06
06/10/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2021-10-06
نور عمرو دياب تعلن استقلاليتها عن والديها.. وتشتاق إلى هذه "الأكلة"
14:00 | 2021-10-06
ستيفاني صليبا برفقة ابنتَي شقيقتها.. شاهدوا جمالهن (فيديو وصور)
12:11 | 2021-10-06
هل انفصلت جورجينا رودريغز عن كريستيانو رونالدو؟
11:44 | 2021-10-06
الراقصة جوهرة بصورة جريئة
11:36 | 2021-10-06
إيفانكا ترامب بصورة رومانسية مع زوجها...(صورة)
11:27 | 2021-10-06
كيف كانت إليسا قبل عمليات التجميل؟ (صور)
فيديو
"iPhone 14" القادم سيأتي بتغييرات كبيرة ومميزة! (فيديو)
Lebanon 24
"iPhone 14" القادم سيأتي بتغييرات كبيرة ومميزة! (فيديو)
11:00 | 2021-10-06
07/10/2021 02:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تطرح سيارة أنيقة واقتصادية بأسعار منافسة جدا! (فيديو)
Lebanon 24
الهند تطرح سيارة أنيقة واقتصادية بأسعار منافسة جدا! (فيديو)
11:00 | 2021-10-05
07/10/2021 02:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
01:00 | 2021-10-04
07/10/2021 02:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact