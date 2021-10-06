فنون ومشاهير

تسريب صورة جريئة لـ الأميرة ديانا على البحر

Lebanon 24
06-10-2021 | 14:11
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأميرة ديانا وهي بثياب البحر على الشاطئ برفقة أحد الرجال.
واللافت في الصورة هو وضع الرجل يده على صدرها أمام الكاميرا، إذ تبيّن انه الأمير شارل.
 
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الأميرة ديانا

الشاطئ

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