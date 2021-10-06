تسريب صورة جريئة لـ الأميرة ديانا على البحر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأميرة ديانا وهي بثياب البحر على الشاطئ برفقة أحد الرجال.

واللافت في الصورة هو وضع الرجل يده على صدرها أمام الكاميرا، إذ تبيّن انه الأمير شارل.