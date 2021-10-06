فنون ومشاهير

أديل تطرح إعلاناً تشويقياً لأولى أغانيها منذ 2015

Lebanon 24
06-10-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-872087-637691641889686998.jpg
Doc-P-872087-637691641889686998.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طرحت المغنية البريطانية أديل إعلاناً تشويقياً لأول عمل موسيقى لها منذ ألبومها (25) الحائز جائزة غرامي عام 2015، وهو أغنية (easy on me).
واشتهرت أديل بتصدر أعمالها قوائم الأغاني الأكثر مبيعا مثل "هالو"، و"ساموان لايك يو"، وبثت المقطع المصور بالأبيض والأسود على صفحتها على "تويتر" وإنستغرام أمس الأول بعنوان "إيزي أون مي-15 أكتوبر".
وتظهر أديل في المقطع المصور، وهي تضع شريطا في مشغل الشرائط بسيارتها، وتنظر في مرآة الرؤية الخلفية، وترفع الصوت ثم تنطلق بالسيارة، وتُسمع في الخلفية موسيقى بيانو ناعمة، بينما تتطاير أوراق النوتة الموسيقية من النافذة.
كما أكدت المغنية الشهيرة "أديل" الشائعات بأن ألبومها القادم على وشك الصدور عاجلاً وليس آجلاً بعد غياب منذ 2015، بعد أن تحدثت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والتي تشمل فيسبوك وإنستغرام وتويتر.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:10 | 2021-10-07
05:00 | 2021-10-07
04:00 | 2021-10-07
03:00 | 2021-10-07
02:00 | 2021-10-07
16:00 | 2021-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website