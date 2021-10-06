أديل تطرح إعلاناً تشويقياً لأولى أغانيها منذ 2015

طرحت المغنية البريطانية أديل إعلاناً تشويقياً لأول عمل موسيقى لها منذ ألبومها (25) الحائز جائزة غرامي عام 2015، وهو أغنية (easy on me).واشتهرت أديل بتصدر أعمالها قوائم الأغاني الأكثر مبيعا مثل "هالو"، و"ساموان لايك يو"، وبثت المقطع المصور بالأبيض والأسود على صفحتها على "تويتر" وإنستغرام أمس الأول بعنوان "إيزي أون مي-15 أكتوبر".وتظهر أديل في المقطع المصور، وهي تضع شريطا في مشغل الشرائط بسيارتها، وتنظر في مرآة الرؤية الخلفية، وترفع الصوت ثم تنطلق بالسيارة، وتُسمع في الخلفية موسيقى بيانو ناعمة، بينما تتطاير أوراق النوتة الموسيقية من النافذة.كما أكدت المغنية الشهيرة "أديل" الشائعات بأن ألبومها القادم على وشك الصدور عاجلاً وليس آجلاً بعد غياب منذ 2015، بعد أن تحدثت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والتي تشمل فيسبوك وإنستغرام وتويتر.