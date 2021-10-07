إليسا تُثير الجدل بظهورها الأخير.. لجأت إلى مؤخرة اصطناعية!؟ (فيديو)

وصلت الفنانة إليسا إلى دبي بهدف إستكمال الإجراءات المترتبة لحصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات.

إليسا شاركت الصُورة الأولى لها من دبي وأثارت إطلالتها استغراب الجمهور بسبب التغير الكبير في وجهها، إذ علق البعض بأن السبب برامج الفوتوشوب التي لجأت إليها والتي أظهرت الصُورة كأنها تركيب وليست حقيقية.

كما تم تداول فيديو لها من داخل الفندق أظهرها بتضاريس بارزة من منطقة المؤخرة، وتساءل الجمهور ما إذا كان بسبب الرياضة التي تمارسها أو أنها لجأت إلى مؤخرة اصطناعية.

اليسا عبر ستوري الـ IG للمصور محمد سيف في دبي💙 pic.twitter.com/0IvV8SI0ro