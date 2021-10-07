تيم حسن يشوق الجمهور: "يا أمر الله رح اعرف شو اختار" (فيديو)

شوّق الممثل السوري تيم حسن متابعيه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، للجزء الخامس والأخير من مسلسل "الهيبة"، فأطلّ في فيديو ترويجي بشخصية "جبل شيخ الجبل" قائلاً: "لما الهم ركبكون قلت ما تهكلوا للهم وراح، ولما لبست عباية بيي قلت منتهية وتم، ولما كان كابوس مثل القبر قلت ارميها ع الله وانزحاح الكابوس، ولما الشر صار بنص الدار قلت فرج وصار، هلأ عالتوديعة بعون الله ويا غضب الله ويا صبر الله ويا أمر الله رح اعرف شو اختار".

وكانت شركة الصباح للإنتاج نشرت الإعلان الترويجي الأول للعمل، فأبرز لقطات الـ"برومو" معارك ضد مقاتلين من "داعش"، مع قول جبل: "عشنا هون حروب، وضروب بالطول وبالعرض، من أيام سلطان، بس بلا سياسية ما فيكي تكسبي حرب."

وأضاف: وأنا هون قائد، والقائد بالمعركة ما بيصير يقلل من قيمة خصمه.. دولة إسلامية... عراق... شام... وهاد الخصم لازم نواجهه، ونسميه باسمه".

وانضم الى الجزء الجديد الفنان السوري عبد المنعم عمايري، مع استبعاد مواطنه وزميله أويس مخللاتي، والإبقاء على نجوم العمل: تيم حسن وعبدو شاهين ومنى واصف وروزينا لاذقاني.