فنون ومشاهير

مصطفى شعبان يفجّر مفاجأة: لن أتعامل مع هؤلاء الفنانات

Lebanon 24
07-10-2021 | 11:00
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يواصل الفنان مصطفى شعبان التحضير خلال الفترة الحالية لتصوير مسلسله الرمضان الجديد 2022 الذي يحمل اسم "هو وهي وهم".

وكشفت مصادر من داخل شركة الإنتاج أن المنتج كامل أبو علي رشح أكثر من اسم فنانة لتشارك مصطفى شعبان بطولة المسلسل، لكن الأخير رفضهن جميعاً، ومنهن الفنانة داليا البحيري وروبي وعلا غانم، التش شاركت مصطفى قبل ذلك في مسلسل "الزوجة الرابعة".

ويستعد مصطفى شعبان خلال الفترة المقبلة للسفر إلى خارج البلاد كي يصور فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم "كوزمو" والذي يعود به إبى السينما بعد فترة طويلة من التوقف، ويشاركه البطولة خالد النبوي وإياد نصار ولبلبة وسيد رجب ونيللي كريم وبيومي فؤاد وريم مصطفى وإدوارد، إخراج حسين المنباوي.

يذكر أن مصطفى شعبان شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا مع الفنان عمرو سعد، وتصدر تريند مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم رانيا يوسف ودلال عبد العزيز وياسمين رئيس وعباس أبو الحسن وأحمد صفوت ووليد فواز، تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.
المصدر: لها
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