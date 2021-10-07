فنون ومشاهير

ليال الاختيار في المركز الثاني في لائحة "المؤثرين في الاعلام"

Lebanon 24
07-10-2021 | 09:56
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حلّت الاعلامية اللبنانية ليال الاختيار التي تقدّم برنامجًا حواريًا على قناة "الحرة" هو "المشهد اللبناني" في المركز الثاني  في لائحة "المؤثرين في الاعلام" في العالم العربي لعام ٢٠٢١.
واللافت انها اختيرت من بين ٦ اعلاميين حيث احتل الاعلامي عبدالله المديفر في المرتبة الأولى ، ليال الاختيار الثانية ،ادهم الاحمري الثالثة، خالد مدخلي الرابعة، فضيلة السويسي الخامسة والإعلامي عمر أديب في المرتبة  السادسة.
 
 
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