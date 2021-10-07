طليقة وائل كفوري تعانق رجلاً غامضاً... هل ارتبطت؟ (صورة)

نشرت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري صورة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ظهرت فيها وهي تعانق رجلاً غامضاً، لم تذكر هويته في الصورة، إلا أنه بدا مقرباً منها للغاية. وتشير معلومات "الفن" إلى أنه شقيقها على الأرجح.