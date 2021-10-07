فنون ومشاهير

طليقة وائل كفوري تعانق رجلاً غامضاً... هل ارتبطت؟ (صورة)

Lebanon 24
07-10-2021 | 11:34
A-
A+
Doc-P-872388-637692286487157156.jpg
Doc-P-872388-637692286487157156.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري صورة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ظهرت فيها وهي تعانق رجلاً غامضاً، لم تذكر هويته في الصورة، إلا أنه بدا مقرباً منها للغاية. وتشير معلومات "الفن" إلى أنه شقيقها على الأرجح. 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2021-10-07
12:28 | 2021-10-07
11:00 | 2021-10-07
09:56 | 2021-10-07
08:30 | 2021-10-07
08:00 | 2021-10-07
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website