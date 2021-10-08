نهاية سعيدة لـ"صالون زهرة".. وهذا ما كشفته المخرجة

انتهت آخر حلقات المسلسل اللبناني "صالون زهرة" على منصة شاهد vip، حيث شهدة نهاية سعيدة بزواج معتصم النهار بالنجمة نادين نجيم.

شَهِدَت الحَلقات الثلاث الأخيرة من "صالون زهرة" قصة حب أنس (معتصم النهار) وزهرة (نادين نسيب نجيم) الذي اعترفبحبه لها وسط صد منها من ناحية الزواج إثر تجربة سيئة مع مغتصبها تعرضت لها منذ 7 سنوات، ثم أنجبت ابنتها ليلى التي لم ترغب في إجهاضها، لتعطي أنس فرصة للبوح بما تعرضت له من آثار نفسية صعبة وإخفاء ابنتها عن العالم حتى لا يرفضوها.

وتصاعدت أحداث الحلقة 14 بخطف أنس من عصابة ظافر التي تعمل في تهريب الأموال إلى بيروت، بسبب عدم استطاعة أنس رد الأموال المهربة والمخبأة في أسفل كرسي صالون زهرة، لتأتي عصابة المافيا لتحطيم الصالون في محاولة لاسترداد الأموال ولكنها لا تجدها.

تشك زهرة في الفتيات اللواتي يعملن معها بالصالون، حيث يدافعن عن أنفسهن من تهمة السرقة، ولكنها تفشل في الكشف عن سارق الأموال من الكرسي.

تبوح ابتسام لزهرة في بداية الحلقة 15 والأخيرة بما حدث معها وأنها هي من أخذت الـ500 ألف دولار لرغبتها في السفر لابنها الذي هاجر إلى أستراليا لتؤمن له حياته، ولكن تأنيب الضمير يدفعها للاتصال بزهرة لتأتي لأخذ الأموال واسترداد أنس من عصابة المافيا، حيث تنجح في تخليصه ولكن قلبها يدفعها بأن تهجره.

في نهاية الحلقة 15 يأتي أنس (معتصم النهار) مترجلاً على عربة نقل ومعه ميكروفون وينادي على زهرة (نادين نجيم) بإعلان حُبّه لها ورغبته في الزواج منها وأنه لن ينصرف إلا بإعطائه جواباً، حيث يعترف لها بندمه على ما فعل، ثم يكرر طلبه وإلحاحه بالزواج منها، لتتدلل عليه وتقبل في النهاية وترتدي الفستان الأبيض الذي أظهر جمال نادين وقوامها الممشوق وتنتهي آخر حلقات "صالون زهرة".

لكن تساؤلات عديدة طرحت حول بعض الأحداث الغامضة التي لم تشهد كشف مصيرها، والخطوط التي لم تكتمل، ما دفع كاتبة العمل نادين جابر إلى إيضاح الأسباب من خلال سلسلة من التدوينات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



وقالت: "للأسف لأنو في مشاهد مكتوبة ما تصورت من بينها هالمشاهد.. بعتقد بسبب ضيق الوقت".



وأضافت: "زهرة بتعترف ببنتها قدام الكل وبتقلن هي ياسمين يونس، وبتتصالح مع بيها لأنو بيطلع كان عارف أنها مغتصبة وعندا بنت بس ما قادر يقلها، فادي ولينا ما بيرجعوا، بيقلها فينا نتعرف من جديد كبداية لفرصة ثانية، مرام بتفل لأنو أنس بيعترفلها بحبو لزهرة، ويوسف بيترك الحي".

مسلسل "صالون زهرة" إخراج جو بوعيد، وتأليف نادين جابر، وبطولة نادين نجيم ومعتصم النهار، وطوني عيسى، وكارول عبود، ولين غزة، ورشا بلال، وأنجو ريحان، وزينة مكي، ونهلة عقل داوود، وفادي أبي سمرا، وعلي سكر، وإنتاج صادق الصباح.