فنون ومشاهير

نجمة تكشف عن وجه ابنها للمرة الأولى (صورة)

Lebanon 24
08-10-2021 | 01:00
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كشفت النجمة سابين عن وجه ابنها الأول إيلي من رجل الأعمال اللبناني سيرج عيد، والذي رُزقت به بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أيلول المنصرم.

وبدت سابين في الصور في قبرص حيث تستقر مع عائلتها، بأعلى درجات الأمومة في الصور خلال حملها رضيعها بين يديها في أيامه الأولى ونظرها إليه بحنان وفرح بالغين.

وكانت سابين أعلنت قدوم إيلي من خلال نشرها صورة جمعت يدها بيدي الطفل ووالده، معلقةً بقولها: ""في 25 أيلول، وُلِدَ الحب، أشكر الله. مرحباً بكَ في عالمنا إيلي سيرج عيد. عسى أن يرعاك الله وسائر الأطفال في العالم".
 
(لها)
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