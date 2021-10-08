فنون ومشاهير

للمرة الأولى... جاستن بيبر في السعودية

Lebanon 24
08-10-2021 | 05:00
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أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عبر حسابه على تويتر عن التحضير لحفل ضخم يضم مجموعة من نجوم العالم ومن أبرزهم جاستن بيبر، ونشر الحساب الفيديو الترويجي لمجموعة الحفلات الغنائية التي سوف تقام قريبًا لعدة أيام متتالية في شهر ديسمبر المقبل.

وعلق حساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على الفيديو الترويجي وكتب: "حفل ضخم يُرافق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1! نخبة من أهم نجوم العالم يُشاركون للمرة الاولى على أرض المملكة وتحديداً في جدة!"

ومن المقرر أن يحيي جاستن بيبر حفله في جدة يوم 5 كانون الاول في حلبة كورنيش جدة، كما يشارك في الحفل نفسه كل من آيساب روكي وديفيد غيتا، فيما يحيي النجم جيسون ديرولو، ومنسق الموسيقى العالمي تييستو، في إحياء حفل موسيقي يوم 4 ديسمبر.

ونال خبر مشاركة نجم البوب الشهير جاستن بيبر في حفل جديد بالمملكة العربية السعودية، إعجاب عدد من المتابعين الذين عبروا عن مدى تشوقهم لمتابعة تلك الفعالية المنتظرة التي سوف تقام قريبًا.

المصدر: هي
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