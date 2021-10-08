للمرة الأولى... جاستن بيبر في السعودية

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عبر حسابه على تويتر عن التحضير لحفل ضخم يضم مجموعة من نجوم العالم ومن أبرزهم جاستن بيبر، ونشر الحساب الفيديو الترويجي لمجموعة الحفلات الغنائية التي سوف تقام قريبًا لعدة أيام متتالية في شهر ديسمبر المقبل.

وعلق حساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على الفيديو الترويجي وكتب: "حفل ضخم يُرافق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1! نخبة من أهم نجوم العالم يُشاركون للمرة الاولى على أرض المملكة وتحديداً في جدة!"