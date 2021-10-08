فنون ومشاهير

باميلا الكيك في المستشفى.. دعولي!(صورة)

Lebanon 24
08-10-2021 | 04:00
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نشرت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك صورة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وهي على سرير المستشفى وكشفت انها ستخضع لعملية جراحية وعلقت طالبة من محبيها ان يدعوا لها : "لقد مر عام.. حان الوقت وأنا جاهزة .. بكرا الصّبح العمليّة، اْدعولي حَ بايبي"


يذكر ان باميلا كانت قد تعرضت قبل عام لحادث اصيب فيه برجليها وتسبب في كسور عديدة في قدميها لم تستطع وقتها المشي لفترة شهر ونصف تقريباً وكانت قد خضعت لاول عملية وقتها وها هي الان ستخضع لعملية جراحية ثانية.
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