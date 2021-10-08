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فنون ومشاهير
محمد هنيدي يكشف عن المهنة التي كان يريد أن يزاولها قبل التمثيل
Lebanon 24
08-10-2021
|
11:00
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كشف نجم الكوميديا محمد هنيدي، لجمهوره عن أحلامه في مرحلة الطفولة، والمهنة التي كان يحلم أن يعمل بها قبل أن يلتحق بالمجال الفني.
وكتب محمد هنيدي، تعليقاً على إحدى الصور الطريفة، أنه كان يتمنى أن يُصبح صاحب محل كنافة، حتى يعمل شهرًا واحدًا في السنة، وباقي الأشهر من السنة، يمكث بالمنزل ولا يعمل.
وانهالت عليه التعليقات على الفور من جمهوره ومتابعيه، الذي أعربوا على إعجابهم بهذا التعليق الكوميدي.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى، الذي أعلن فيها هنيدي رغبته في العمل بمهنة أخرى غير الفن، حيث أثار حالة من الجدل في الفترة الماضية، بسبب إعلان رغبته بأن يصبح مطربًا شعبيًا ويترك مهنة الفن، وذلك لحبه في الأغاني والأفراح الشعبية، ليتصدر بهذا التصريح تريند مواقع التواصل الاجتماعي.
من ناحية أخرى، يستعد محمد هنيدي في الوقت الحالي لتقديم برنامج جديد له، عبر قناة المحور، يحمل اسم "هنيدي شو"، ومن المقرر أن يسرد في هذا العمل ذكريات أعماله الفنية، حيث يتحدث عن كواليسه مع النجوم أثناء تصوير تلك الأعمال، مع ذكر أصعب وأطرف المواقف التي مر بها في حياته، ومن المقرر طرحه قريبًا.
المصدر: لها
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