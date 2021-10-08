أحمد حلمي يمازح جمهوره برسالة للمعلّمين قبل العام الدراسي (صورة)





ونشر "حلمي" صورة له، عبر حسابه الرسمي بـ"إنستغرام"، وعلق: "في اليوم العالمي للمدرس أحب أشكر كل مدرسين ابتدائي وإعدادي وخصوصا مدرسيني بتوع ثانوي لأنهم كانوا عشرة طويلة.. أستاذي المحترم اللي كان صديق قبل ما يكون أستاذ الأستاذ أحمد سعد عبدالله (بنها) مدرس الكيمياء".



مازح الفنان أحمد حلمي جمهوره برسالة وجهها للمُعلمين الذين درسوا له في مراحل التعليم المختلفة وخص مرحلة الثانوية التي قضى فيها سنوات عدة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمُعلم.ونشر "حلمي" صورة له، عبر حسابه الرسمي بـ"إنستغرام"، وعلق: "في اليوم العالمي للمدرس أحب أشكر كل مدرسين ابتدائي وإعدادي وخصوصا مدرسيني بتوع ثانوي لأنهم كانوا عشرة طويلة.. أستاذي المحترم اللي كان صديق قبل ما يكون أستاذ الأستاذ أحمد سعد عبدالله (بنها) مدرس الكيمياء".

يذكر أن أحمد حلمي كان قد أعلن عن تحضريه لفيلم سينمائي جديد يعود به إلى السينما بعد غياب منذ آخر أعماله فيلم "خيال مآتة" عام ٢٠١٩، مع منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، وسامي مغاوري وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.



