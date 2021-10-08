فنون ومشاهير

نانسي عجرم بإطلالة ساحرة من دبي.. ومعجب لإليسا يضعها في موقف محرج (صور)

Lebanon 24
08-10-2021 | 08:20
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شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها عبر حسابها على "إنستغرام" صورة جديدة لها من دبي، حيث بدت بإطلالة مشرقة وساحرة. 
 

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)

 
على صعيد اخر، إستفز أحد معجبي النجمة إليسا الشاعر المصري أيمن بهجت قمر في تغريدة جاء فيها: "يا ويل أيمن بهجت قمر لو عطا اليسا غنية متل الي عملها لنانسي عجرم... تعرفوا انو نانسي ما دخلته البومها الأخير لأنو ما صار يقدّم شي فخم".
 
واستغرب أيمن بهجت قمر هذا الكلام، وتوجّه الى الفنانة نانسي عجرم قائلاً :"هو انتو هتفضلوا برضه ساكتين على الكلام ده؟".

فتدخّلت نانسي عجرم وردّت بالقول "يا أيمن، انت اللي هتفضل ترد على الكلام ده ويأثر فيك؟! مشوارنا ونجاحنا مع بعض مستمر بإذن الله. بحبك... آه ونص".
المصدر: "رصد" لبنان 24
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