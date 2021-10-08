نادين نجيم من التمثيل إلى الـ"business"... هذا ما كشفته عن غيابها عن الساحة الفنية!

أعلنت الممثلة نادين نسيب نجيم عبر فيديو نشرته عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" أنها ستبتعد عن الساحة الفنية لبعض الوقت للتفرّغ في الفترة المقبلة لمشروعها الخاص في عالم الـ"Business". وقالت نجيم لمتابعيها: "تمنوا لي التوفيق وانشاءالله الفكرة التي أعمل عليها تنال إعجابكم". وأشارت أيضا إلى أنها "لطالما أحبت الـ"business" وأنها تحضّر لاطلاق "brand" جديدة.