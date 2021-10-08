المحكمة بقرار جديد بشأن سجن إبن شاروخان لحيازته المخدرات

قررت محكمة مومباي تجديد مدة سجن آريان خان ابن النجم العالمي شاروخان مدة 14 يومًا، بسبب إلقاء القبض عليه لحيازته المخدرات، وذلك بعد أن طلبت عائلته الإفراج عنه بكفالة.وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ آريان خان، يظهره في مكتب مكافحة المخدرات لإجراء الفحص الطبي له لمعرفة النسبة المحددة لكمية المخدرات في جسمه.وقد أُلقي القبض على آريان خان برفقة 7 آخرين، خلال حفل أقيم على متن سفينة سياحية، وأشارت المصادر إلى أنه والشبّان كانوا في حالة غير طبيعية.