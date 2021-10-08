فنون ومشاهير

المحكمة بقرار جديد بشأن سجن إبن شاروخان لحيازته المخدرات

Lebanon 24
08-10-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-872802-637693186135352082.jpg
Doc-P-872802-637693186135352082.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت محكمة مومباي تجديد مدة سجن آريان خان ابن النجم العالمي شاروخان مدة 14 يومًا، بسبب إلقاء القبض عليه لحيازته المخدرات، وذلك بعد أن طلبت عائلته الإفراج عنه بكفالة.
وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ آريان خان، يظهره في مكتب مكافحة المخدرات لإجراء الفحص الطبي له لمعرفة النسبة المحددة لكمية المخدرات في جسمه.
وقد أُلقي القبض على آريان خان برفقة 7 آخرين، خلال حفل أقيم على متن سفينة سياحية، وأشارت المصادر إلى أنه والشبّان كانوا في حالة غير طبيعية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2021-10-08
13:08 | 2021-10-08
12:40 | 2021-10-08
11:00 | 2021-10-08
09:30 | 2021-10-08
08:44 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website