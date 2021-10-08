خمنوا من هذا الطفل الذي أصبح نجمًا عالميًّا

انتشرت صورة للنجم العالمي زاك إيفرون من مرحلة طفولته، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أثنى المتابعون على براءة زاك الطفل في الصورة، وتجدر الإشارة إلى أنه يحظى بجماهيرية كبيرة.