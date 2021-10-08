فنون ومشاهير

تيمبرليك يعرض قصره بـ 35 مليون دولار

Lebanon 24
08-10-2021 | 23:00
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قرّر الممثل والمغني جاستين تيمبرليك، بالاتفاق مع زوجته النجمة جيسيكا بيل، بيع قصره الفخم الذي يعتبر ضمن القصور الأغلى في العالم.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الخبر، موضحة أن تيمبرليك اشترى القصر عام 2002 مقابل 8 ملايين دولار، ويعرضه للبيع بسعر 35 مليونا، حيث يعتبر تحفة معمارية مبنية على أكثر من 10 أفدنة في هوليوود هيلز.
ويتكوّن القصر من 7 غرف نوم، و13 حماماً في المنزل الرئيسي، وغرفتي نوم أخريين في وحدة الضيوف، كما تم تجديده مؤخراً من قبل المصمم الشهير إستي ستانلي، ليتضمن مزجا بين العناصر الحديثة والريفية بكل جنباته. وعلى المستوى الفني احتفل تيمبرليك مؤخرا باستمرار نجاح كليب "Can’t Stop The Feeling"، الذي يعد واحدا من أهم وأشهر كليبات النجم العالمي.

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