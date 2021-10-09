ياسمين صبري كاتبة للمرة الأولى في رمضان

بدأت الفنانة ياسمين صبري التحضيرات النهائية لمسلسلها الرمضاني الجديد بعد غيابها العام الماضي، إذ لم تجد سيناريو يجعلها تخوض المغامرة.

الجديد في الأمر هذا العام أن ياسمين تشارك في كتابة سيناريو المسلسل المستند على قصة حقيقية مع ورشة كتابة، وتدخل في تفاصيل كل جملة حوارية في العمل، وتعقد جلسات عمل إلكترونية مع فريق الكتابة، الذي قارب على الانتهاء، والتي قد بدأ الإعداد لها قبل عدة أشهر بإشرافها مباشرة. وتدخل ياسمين التصوير خلال الشهر القادم من أجل الانتهاء منه مبكراً، خصوصا أنها مرتبطة بمشاريع دعائية، وأمور ترويجية أخرى تستدعي سفرها.