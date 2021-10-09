هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)

هاجم محمد شاكر، ابن الفنان فضل شاكر، راغب علامة، وذلك خلال لقائه الإعلامي تمام بليق، في برنامج "مع تمام" على قناة "الجديد".وأكد محمد شاكر أن راغب علامة تخلى عنهم أثناء أزمة فضل شاكر الأخيرة، وأن تصريحاته لم تكن جيدة، كما أنها لم تكن منضبطة بحقهم، بالإضافة إلى أنها لم تكن صحيحة.وأشار محمد شاكر إلى أن راغب علامة خائف من عودة والده للغناء، وإنه قد يكون فنانا ولديه جمهوره ولكنه ليس "سوبر ستار"، وأن هذه الألقاب هي "كلام فاضي"، وقال: "ويعني أيه سوبر ستار ومنين بيصرفوها"، وطلب محمد شاكر من راغب علامة أن يتصالح مع نفسه أولا، وتابع: "راغب علامة قلقان من عودة فضل شاكر إلى الساحة الفنية، وغلط كتير في حقنا وما عندنا مشكلة نتصالح معه، بس الأهم هو يتصالح مع نفسه، وأغنية اللي باعنا تليق عليه".