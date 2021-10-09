فنون ومشاهير

إعلامية الـ"أم تي في" منى صليبا تنشر صورا مع شقيقتها... هل تشبهها؟

Lebanon 24
09-10-2021 | 00:04
A-
A+
Doc-P-872948-637693603167790494.jpg
Doc-P-872948-637693603167790494.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفلت الاعلامية في قناة الـ"أم تي في" منى صليبا بعيد ميلاد شقيقتها جينان في فرنسا. وللمناسبة، نشرت بعض الصور عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث لاحظ المتابعون أن شقيقتها تشبهها كثيرا.
 
No description available.
 
No description available.
مواضيع ذات صلة
زلاتان يهدي نفسه سيارة فارهة في عيد ميلاده (صورة)
lebanon 24
09/10/2021 11:31:55 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب لبناني يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. تعرفوا اليها وأبنائهما الثلاثة (صور)
lebanon 24
09/10/2021 11:31:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. والجمهور يتفاجئ بعمرها! (فيديو)
lebanon 24
09/10/2021 11:31:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أحلام تحتفل بعيد ميلاد زوجها: يخت وقلوب ورومنسية! (صورة)
lebanon 24
09/10/2021 11:31:55 Lebanon 24 Lebanon 24

منى صليبا

عيد ميلاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:37 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:03 | 2021-10-09
02:00 | 2021-10-09
01:00 | 2021-10-09
23:49 | 2021-10-08
23:00 | 2021-10-08
16:00 | 2021-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website