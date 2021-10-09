إعلامية الـ"أم تي في" منى صليبا تنشر صورا مع شقيقتها... هل تشبهها؟

احتفلت الاعلامية في قناة الـ"أم تي في" منى صليبا بعيد ميلاد شقيقتها جينان في فرنسا. وللمناسبة، نشرت بعض الصور عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث لاحظ المتابعون أن شقيقتها تشبهها كثيرا.