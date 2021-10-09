نوال بري تنشر صورة مع "عروسة بيروت" من داخل الطائرة

نشرت الاعلامية نوال بري، صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، من داخل الطائرة برفقة الممثلة وبطلة مسلسل "عروس بيروت" كارمن بصيبص.

وعلّقت بري على الصورة قائلة: "مع عروسة بيروت".

وقد أعلنت بري منذ فترة أنها ستشارك في مسلسل "عروس بيروت".