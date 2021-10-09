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فنون ومشاهير
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
Lebanon 24
09-10-2021
|
08:00
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أحدث تمثال للفنان العراقي كاظم الساهر، موجود في متحف "مدام توسو" في دبي، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور وفيديو له.
ويعد متحف "مدام توسو" ومقره الرئيسي في لندن وله فروع في دول أخرى، من أشهر متاحف الشمع في العالم، حيث تعرض فيه تماثيل للشخصيات العالمية البارزة في مجالات مختلفة.
وكتب أحد المعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي على فيديو لتمثال الفنان كاظم الساهر: "يستاهل قيصرنا الغالي كل شي قليل بحقك ياأسطورة الحب".
وكتب آخر: "أسطورة بكل ماتحمل الكلمة من معنى هو واحد من المعجزات الفنية النادرة" وغيرها من التعليقات التي نال إعجابها التمثال الشمعي للفنان.
المصدر:
روسيا اليوم
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