فنون ومشاهير

إعلامية لبنانية شهيرة بتصريحات جريئة.. "كنت عايزة أكون راقصة" (صور)

Lebanon 24
09-10-2021 | 05:45
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حلت الاعلامية رزان مغربي ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا، حيث كشفت أنها كانت تتمنى أن تكون راقصة، لأنها تحب الرقص والاستعراضات، مشيرةً إلى أن والدها يعمل محاميًا في لندن.

وردت على سؤال أبلة فاهيتا، عندما سألتها ماذا كانت تتمنى أن تكون لو لم تكن فنانة؟ قالت: "كنت عايزة أطلع رقاصة".
 
 
 
 
وتحدثت رزان خلال لقائها مع أبلة فاهيتا، عن الكثير من الموضوعات ومنها الأعمال التي شاركت بها، وبرامجها التي قدمتها خلال الفترة الماضية.

المصدر: لها
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