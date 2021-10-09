إعلامية لبنانية شهيرة بتصريحات جريئة.. "كنت عايزة أكون راقصة" (صور)

حلت الاعلامية رزان مغربي ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا، حيث كشفت أنها كانت تتمنى أن تكون راقصة، لأنها تحب الرقص والاستعراضات، مشيرةً إلى أن والدها يعمل محاميًا في لندن.وردت على سؤال أبلة فاهيتا، عندما سألتها ماذا كانت تتمنى أن تكون لو لم تكن فنانة؟ قالت: "كنت عايزة أطلع رقاصة".