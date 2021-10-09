ليلى علوي وغادة عادل نجمات مسلسل "منورة بأهلها"

شارك الكاتب محمد أمين راضي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة تويتر، مجموعة صور من كواليس مسلسله الجديد "منورة بأهلها".وكشف محمد أمين راضي من خلال تغريدته أن مسلسل "منورة بأهلها" يضم عدة حكايات، وعن اسم القصة الأولى هو"قصاقيص صور" وهي من بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، ناهد السباعي وغيرهم نخبة من النجوم.والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي ومن إخراج يسري نصر الله وسيعرض قريبًا على منصة "شاهد".