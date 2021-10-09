فنون ومشاهير

نجوى كرم بكامل رشاقتها من كواليس "مغرومة".. وهذا ما قالته عن السياسة والفساد في لبنان (فيديو)

Lebanon 24
09-10-2021 | 06:40
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نشرت الفنانة نجوى كرم مقطع فيديو من كواليس جلسة تصوير أغنيتها "مغرومة 2"، عبر حسابها على "إنستغرام". وكشفت من خلال الفيديو عن الأجواء الإيجابية التي سيطرت على الاستوديو وفريق التصوير.

من جهة اخرى، أكدت الفنانة نجوى كرم أنها تشعر دائماً بالرهبة لحظة الوقوف على مسرح جرش، وقالت في حديث مع "العربية.نت": "يا حبذا لو أن كل مهرجاناتنا تتمثل بمهرجاني جرش وقرطاج، تؤثر بالفنان وتتركه للتاريخ، ليسجل اسمه".
 
في سياق آخر، قالت نجوى كرم إنها لا تستطيع ولا تريد أن تكون مكان السياسيين في لبنان، لكن "لوقف الانهيار ولحل الأزمات والقضاء على الفساد يجب على كل مواطن لبناني موجود في لبنان أن يكون مسؤولاً عن كل متر أرض يعيش فيه".
 
أما عن الشباب اللبناني فقالت كرم: كان الله في عونه، فهو في حيرة بين أن يبقى في وطنه ومع أهله أو أن يهاجر لتأمين مستقبله، هو في وضع لا يحسد عليه اليوم، لكن أتوجه إلى هؤلاء الشباب لأقول: "إن الآتي أفضل وقريب".
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