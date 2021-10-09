فنون ومشاهير

تعرّضت للابتزاز.. نجمة تكشف عن تسريب فيديو جنسي لها (صورة)

Lebanon 24
09-10-2021 | 16:00
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كشفت النجمة النيجيرية تيوا سافاج عن تعرضها للابتزاز المالي بسبب فيديو جنسي تم نشره لها عن طريق الخطأ، من قبل شخص حصل عليه قبيل حذفه.

وقالت سافاج في تصريحات إعلامية: "هذا الشخص لا يعمل معي بشكل وثيق. ما حدث هو أن هذا الشخص فعل ذلك على سناب شات ونشر الفيديو بالصدفة، لكنه سرعان ما حذفه".

وأضافت: "ومع ذلك، حصل على الفيديو شخص ما قبل أن يتم حذفه. إنه مقطع فيديو قصير جداً، لكني فيه. لقد اكتشفت الامر للتو. لم أستطع النوم الليلة الماضية".

وتابعت المغنية: "لقد حاولنا إيقافهم، لكنني قررت لاحقًا أنني سأتكلم في الموضوع لانني لا أخجل منه. هذا شخص أواعده؛ أنا لا أخونه ولا هو كذلك. نحن بالغان".

وأردفت: "لا أصدق أن هذا يحدث لي. أشعر بجماهيري لأنهم سيضطرون إلى الاستمرار في الدفاع عني. يمكنني إغلاق هاتفي أو جعل شخص ما يدير حسابي حتى لا أرى ذلك، لكن المعجبين سيشعرون بالحاجة إلى حمايتي. أود أن يتجاهل المعجبون بي الأمر".
 
صورة النجمة تيوا سافاج
 
 
 
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