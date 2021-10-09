هشام حداد راجع.. وهذا ما ينتظرنا ليل الثلاثاء

بعد سبع سنوات من العمل فيها، يعود مقدم البرامج هشام حداد من العطلة الصيفية الى محطة lbci ، في الدورة البرامجية الخريفية، وتحديدا الى برنامجه “لهون وبس” الذي يتجدد كل عام.



واللافت هذا العام هو الدخول في الموسم الجديد من البرنامج النقدي الساخر من خلال كليب ترويجي بعنوان “احلى صيفية خلصت.. راجعين”. ويمر فيها هشام حداد على ابرز المحطات التي تخللها الصيف بطريقة طريفة، بدءا من ازمات يشهدها لبنان كالبنزين والكهرباء، وصولا الى علامات فارقة او تصاريح لافتة لبعض الوزراء في الحكومة الجديدة، مثل قصة الضفدعة وقصة العصفور وقصة الحفاضات التي رواها ثلاثة من الوزراء الجدد.. كل على طريقته.

ويختتم الاغنية بعبارة: “لهون وبس” صار سبع سنين، هاي season 7 ومكملين”.