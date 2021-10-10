فنون ومشاهير

اليسا بقميص شفاف .. وتتعرض لهجوم بسبب ملامح وجهها (صور وفيديو)

Lebanon 24
10-10-2021 | 02:00
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تتواجد الفنانة إليسا حالياً في دبي حيث حصلت مؤخرا على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات إضافةً إلى بطاقة السعادة.

 

وخلال تواجد إليسا في دبي تداول رواد السوشيل ميديا عدة صُور لها مع محبيها والمعجبين، ولأول مرة كان وجه إليسا واضحاً للعين من بعد خضوعها لعملية شد الوجه خلال الأشهر القليلة الماضية.

 
 

الا ان نتيجة العملية التي خضعت لها إليسا لم تنل إعجاب الجمهور الذي أطلق عدة تعليقات :"كانت أحلى وشوهت نفسها الحين".. وتابع آخر "صارت تشبه ميس حمدان وميس حمدان صارت تشبه غاده عبدالرازق وغاده عبدالرازق صارت تشبه اليسا..ايس كلام"... وجاء في تعليق أحدهم "عملية فاشلة ووجها صاير على جنب".

 

الإنتقادات لم تتوقف على وجه إليسا، بل طالت أيضا إطلالتها بسبب ما ارتدته والذي كان عبارة عن قميص شفاف من الشيفون أظهر حمالة الصدر بشكل واضح.

 

 

وجاء في انتقادات الجمهور على الإطلالة: "يعني واضح انو القميص قياس صغير عليها،، المفروض الجيوب تكون مغطية الصدر مو بهالشكل المقرف نزعت الموديل".. وتابع آخر "طب ليش قطعة الشيفون هاي"..

 
 
 
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