فنون ومشاهير

مايا رعيدي تُثير الجدل مُجدداً.. هذه هي الصورة التي حذفتها

Lebanon 24
10-10-2021 | 03:00
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أحدثت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي صدمة لدى متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة عارية لها وهي في بانيو الحمام.

 

ونشرت مايا منذ أيام صورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" تظهر فيها وهي تجلس في بانيو الحمام وقد غطت جسدها بخصلات شعرها ويديها.

 

وأرفقت مايا صورتها المثيرة للجدل بتعليق جاء فيه: squeaky clean والتي تعني "نظيفة جدًا".

 
 

وأثارت صورة مايا رعيدي العارية جدلًا لدى متابعيها الذين سألوا عن السبب الذي دفعها لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ولعل التعليقات التي تلقتها مايا على الصورة دفعها لحذفها بعد دقائق من نشرها.

 

وكانت مايا قد أثارت جدلًا العام الماضي حين نشرت صورًا لها من جلسة تصوير جريئة خضعت لها داخل المتحف الوطني في بيروت، وظهرت بفستان مفتوح لأعلى الفخذ، وذلك بخطوة منها لتشجيع السياحة في لبنان.

 

يذكر أن مايا ولدت في 14 تشرين الثاني 1995 من أب لبناني وأم روسية.

 

وتوجت مايا بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018، ولا زالت تحتفظ باللقب بسبب عدم انتخاب ملكة جديدة في عامي 2019 و2020، نظرًا للوضع الذي يمر به لبنان، وبسبب تفشي فيروس كورونا.

المصدر: البوابة
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